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Джабаров призвал отправить «мажоров» из автопробега в Москве в зону СВО

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Джабаров призвал отправить «мажоров» из автопробега в Москве в зону СВО
Фото: Пресс-служба Совфеда

Организаторов несогласованного автопробега в Москве следует привлечь к тыловым хозяйственным работам в рамках спецоперации на Украине. Об этом в воскресенье, 28 августа, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

— Идет специальная военная операция на Украине. Регионы оказывают гуманитарную помощь народу Донбасса, вчерашние мальчишки — воины совершают геройские поступки, иногда ценой собственной жизни, — сказал сенатор.

При этом «мажоры» на дорогих автомобилях решили устроить пробег по Москве, сетует он. Нарушителей необходимо наказать: например, отправить для помощи на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях, написал Джабаров в Telegram-канале.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции пресекли попытку провести несогласованный автопробег из центра Москвы в сторону области. В настоящее время решается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности.

Участников предупредили о незаконности проведения автопробега. При этом они готовили наклейки с надписью «Богатые и успешные», которые планировали наклеить на свои автомобили.

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