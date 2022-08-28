Exxpress: Исполнительницу убийства Дугиной нашли мертвой

Фото: ЦОС ФСБ России

Наталья Вовк, вероятная исполнительница убийства журналистки Дарьи Дугиной, найдена мертвой. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщило австрийское издание Exxpress.

— Ночью ее нашли мертвой на съемной квартире. С 17 ножевыми ранениями на теле и запиской в руке, — говорится в материале.

В качестве источника издание ссылается на сообщение, которое распространилось в социальных сетях. Кроме того, Exxpress опубликовал фотографии, на которых запечатлена якобы погибшая Вовк.

При этом не уточняется, в каком городе находится квартира, где было обнаружено тело женщины. Неизвестно и местонахождение дочери Вовк.

Официального подтверждения информации о гибели Вовк нет, передает радио Sputnik.

До этого сообщалось, что убийство Дарьи Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая заложила бомбу под джип погибшей.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка.