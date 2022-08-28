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«Новый очаг противостояния»: кому нужен военный конфликт между Молдавией и Приднестровьем

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
В мире
«Новый очаг противостояния»: кому нужен военный конфликт между Молдавией и Приднестровьем
Фото: shutterstock

Военный конфликт в Приднестровье очень выгоден Украине, так как при столкновении Кишинева и Тирасполя РФ вынуждена будет вмешаться в ситуацию и ослабить хватку на украинских землях. Так прокомментировал сообщение о намерении Молдавии выйти из соглашения о мирном урегулировании конфликта в Приднестровье политолог и общественный деятель Сергей Марков.

По его словам, Украина надеется на то, что военный конфликт между Молдавией и Приднестровьем заставит Россию переключиться на новый очаг противостояния и позволит Киеву выиграть время на новую схватку с Москвой.

— Кто и жаждет этой войны, так это Украина, — заверил эксперт. — Ей нужно, чтобы Россия переориентировалась и погрязла в противостоянии с Молдавией за Приднестровье, вынужденно ослабив хватку на освобожденных украинских территориях. А в этот момент Киев попытается вернуть себе эти земли и предпримет попытку захватить советское вооружение, которого очень много на территории Приднестровья.

По словам Маркова, именно Тирасполь владеет самым большим в Европе запасом советского вооружения, в котором Киев сегодня очень нуждается, несмотря даже на западные поставки.

Эксперт отметил, что Киеву не удастся достичь этих целей, потому что категорически против любых столкновений президент Молдавии Майя Санду.

— Она понимает, что война с Приднестровьем — это путь к вооруженному конфликту с Россией, в которой ее страна с треском проиграет. К тому же она боится, что такой сценарий приведет к полномасштабному переходу под контроль Москвы не только Приднестровье, но и Молдавию.

В заключение спикер уточнил, что сама Москва тоже делает все необходимое, чтобы не довести ситуацию к военному столкновению.

Между тем ранее министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что вероятный выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье от 1992 года может привести к военным действиям.

В четверг исполняется 30 лет с момента подписания вышеуказанного договора. Подписи под документом поставили президент России Борис Ельцин и тогдашний молдавский лидер Мирча Снегур. В рамках соглашения удалось добиться прекращения огня, 29 июля 1992 года в регионе разместили совместные миротворческие силы.

Выход Молдавии из соглашения может стать деструктивным шагом, который послужит предпосылкой к военным действиям, поскольку вернет ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем, заявил Игнатьев в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил, что миротворческая миссия является «единственным эффективным средством, способным обеспечить мир и физическую безопасность полумиллионного населения Приднестровья, включающего более 220 тысяч граждан России».

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