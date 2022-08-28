Упавшее дерево привело к задержке трамваев на севере Москвы

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Россия, Москва, улица Клары Цеткин Карта всех событий

Трамваи № 23 и 30 задерживаются из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Клары Цеткин в районе остановки «Районный центр Рассвет». Москвичей призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 12 августа маршрут трамвая № 34 от 16-й Парковой улицы до станции метро «Семеновская» временно перестал работать по пятницам. Уточняется, что на период ремонтных работ трамваи курсировали по более востребованным маршрутам.