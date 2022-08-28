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«Радикально стартует»: Тишковец рассказал о погоде в Москве в начале сентября

Василий Плиткин

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Погода в Москве
Город
«Радикально стартует»: Тишковец рассказал о погоде в Москве в начале сентября
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Температура воздуха в Москве в ночные часы 3 сентября составит 1–6 градусов тепла, что соответствует климатическим показателям октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 28 августа.

— Сентябрь радикально стартует с настоящей осени. В тыл циклонического вихря подгоняемые северными ветрами продолжат поступать новые порции дождевых туч и уже полярного воздуха, что 1 сентября понизит ночную температуру до 5–10 градусов, днем — всего плюс 9–14, — сказал метеоролог.

При этом 2 сентября утром будет около 2–7 градусов, а днем — примерно 10. За 96 часов температура в Москве упадет на 25 градусов, что принесет осеннюю погоду в среднюю полосу.

Однако это позволит очистить воздух от гари, а лесные пожары можно будет наконец ликвидировать, написал Тишковец в Telegram-канале.

25 августа руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что жаркая погода сохранится в Москве до начала сентября. Он уточнил, что нынешний август в столице стал самым жарким за весь XXI век.

Осадков также не предвидится до начала сентября. Синоптик порекомендовал москвичам сохранять осторожность, находясь под открытым солнцем. Кроме того, стоит пить достаточное количество воды.

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