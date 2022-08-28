Набор в детсад для малышей с ОВЗ открыли в Бескудниковском районе

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 93 Карта всех событий

Набор в дошкольное отделение для детей с особенностями здоровья открылся в Бескудниковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 28 августа.

— Группы для ребят дошкольного возраста работают в отделении реабилитационно-образовательного центра № 76 столичного департамента труда и социальной защиты. В учреждении оказывают высококвалифицированную помощь детям и подросткам со сколиозом и с другими заболеваниями костно-мышечной системы, обеспечивают качественное обучение параллельно с восстановлением здоровья, — говорится в сообщении.

Работать с детьми в возрасте от трех до семи лет будут дефектолог, педиатр, психолог, логопед, музыкальный руководитель и прочие специалисты. Учиться на дошкольном отделении могут дети из любого округа.

Сотрудники будут работать с малышами над коррекцией особенностей физического развития. Период их нахождения в учреждении определят с помощью индивидуальной программы реабилитации или абилитации.

Прием осуществляется на основании заключения центральной психолого-медико-педагогической комиссии. Для зачисления ребенка следует обратиться в реабилитационно-образовательный центр № 76, расположенный по адресу Дмитровское шоссе, дом 93, передает официальный сайт мэра Москвы.

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