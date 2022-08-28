В Британии раскрыли сроки прекращения поддержки Украины

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Финансовые ресурсы Великобритании для оказания военной помощи Украине закончатся до конца 2022 года. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источник в Минобороны.

Таким образом, будущий премьер-министр, который придет 6 сентября на смену Борису Джонсону, окажется в непростой ситуации. Кандидатами на этот пост являются глава МИД Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.

Опросы общественного мнения показывают, что Трасс лидирует — она опережает оппонента на более чем 30 процентных пунктов. При этом, как указано в статье, с приходом Трасс отношение Великобритании к конфликту на Украине не изменится, передает ТАСС.

До этого британский эксперт Мэри Дежевски назвала условие, при котором Европа перестанет поддерживать Украину.

По ее мнению, Великобритания может оказаться одной из последних европейских стран, которые перестанут поддерживать данный конфликт, несмотря на растущие цены на электроэнергию в стране и рост недовольства среди рядовых граждан.