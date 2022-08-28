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Британский эксперт назвала условие, при котором Европа перестанет поддерживать Украину

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Британский эксперт назвала условие, при котором Европа перестанет поддерживать Украину
Фото: president.gov.ua

Для Великобритании, которая активнее других европейских стран выступает за поставки оружия на Украину, предстоящая зима станет настоящей проверкой на прочность, при этом изменение позиции Лондона способно разрушить и без того хрупкое единство Европы в вопросе поддержки Киева. Такое мнение выразила обозреватель Мэри Дежевски в статье для издания The Nation.

Она отметила, что внутри Европы существуют определенные разногласия по военной поддержке Украины: Великобритания при премьер-министре Борисе Джонсоне активно выступала за военную помощь Киеву, а Франция, ФРГ и в меньшей степени Италия показывают в данном вопросе намного меньше энтузиазма.

— Теперь же, когда на смену лету приходит осень, трудно не замечать, что мы приближаемся к перекрестку, который станет проверкой границ единства Европы, а также ее решимости и дальше поддерживать Украину. Мало кто готов признать это, назвав вещи своими именами, но учитывая, что европейские страны сталкиваются или с двузначной инфляцией, или с перспективой нормирования потребления электроэнергии зимой, или с тем и другим сразу, правительства оказываются перед крайне трудным выбором, — отметила обозреватель.

По словам Дежевски, трудность европейцев заключается в том, что, сколько бы они ни винили Россию в провоцировании дефицита энергоносителей, именно Европа первой прибегнула к «энергетическому оружию», и любые приостановки в поставках будут только ответом Москвы на ее действия.

По мнению эксперта, Великобритания может оказаться одной из последних европейских стран, которые перестанут поддерживать данный конфликт, несмотря на растущие цены на электроэнергию в стране и рост недовольства граждан.

— Цена политики, предусматривающей оказание военной помощи Украине и лишь минимальную защиту британцев от заоблачно высоких расходов на электроэнергию грядущей зимой и сопутствующей инфляции, может оказаться фатальной для правительства, во главе которого неизбежно окажется человек, не обладающий яркой харизмой Бориса Джонсона, — высказала мнение Дежевски.

В итоге, если общественное давление заставит Британию начать призывать к дипломатическому урегулированию, это может положить конец «хрупкому европейскому консенсусу» и той военной поддержке, которую Европа оказывает Украине, заключила эксперт.

27 августа сообщалось, что британские власти разрабатывают планы по реагированию на возможные протесты из-за энергетического кризисом в стране. По словам источников газеты The Sun on Sunday, правительство предполагает, что высокие цены на электроэнергию могут привести к массовым беспорядкам и вызвать рост преступности в Британии.

Украина Оружие Спецоперации Великобритания Европа
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