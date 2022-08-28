Металлическая сетка упала на ребенка в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, улица Грекова Карта всех событий

Металлическая сетка упала на семилетнюю девочку на детской площадке в САО. Об этом в воскресенье, 28 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Бабушкинской межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения требований федерального законодательства при содержании и эксплуатации детской площадки, — сказала правоохранитель.

Она уточнила, что инцидент произошел на улице Грекова. Пострадавшей потребовалась помощь врачей, резюмировала Нефедова.

В мае девятилетнему школьнику проломило голову футбольными воротами в Подмосковье. Инцидент произошел на спортивной площадке в Долгопрудном.

По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку. СК, в свою очередь, возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших травмирование ребенка.