Развожаев сообщил о срабатывании систем ПВО у мыса Херсонес
Сюжет:Ситуация в Донбассе
В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
— В Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес, — сказал чиновник.
Ситуация находится под полным контролем, опасности для жителей нет, написал Развожаев в Telegram-канале.
20 августа Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над зданием Черноморского флота России. В результате инцидента никто не пострадал.
В Севастополе появятся указатели к бомбоубежищам. По словам Развожаева, город находится под защитой, однако жителям необходимо знать, где располагаются убежища. Проводимые мероприятия являются «учебной тревогой».