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Развожаев сообщил о срабатывании систем ПВО у мыса Херсонес

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Развожаев сообщил о срабатывании систем ПВО у мыса Херсонес
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— В Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес, — сказал чиновник.

Ситуация находится под полным контролем, опасности для жителей нет, написал Развожаев в Telegram-канале.

20 августа Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над зданием Черноморского флота России. В результате инцидента никто не пострадал.

В Севастополе появятся указатели к бомбоубежищам. По словам Развожаева, город находится под защитой, однако жителям необходимо знать, где располагаются убежища. Проводимые мероприятия являются «учебной тревогой».

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