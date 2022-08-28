Игры Петровской эпохи и фестиваль ретромоды пройдут в Москве на этой неделе

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана Карта всех событий

Парки, подведомственные Депкульту, приглашают горожан посмотреть кино под открытым небом, посетить праздник моды, а также попасть на прогулку в стиле начала XVIII века. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 28 августа.

Развлекательные и познавательные мероприятия для детей и взрослых пройдут с 29 августа по 4 сентября. Так, 31 августа в 19:00 в летнем кинотеатре в саду имени Баумана состоится показ советского научно-фантастического фильма «Москва — Кассиопея» режиссера Ричарда Викторова.

В этот же день на большом экране в парке Дружбы в 20:00 покажут лирическую комедию «Я шагаю по Москве». Кинопоказ начнется в беседке около амфитеатра парка, нужно пройти предварительную онлайн-регистрацию.

Кроме того, 4 сентября в 12:00 тренеры в парке «Ходынское поле» проведут обучающую игру в тэг-регби и классическое регби. Всем желающим лучше прийти в спортивной одежде и обуви.

А в Бабушкинском парке состоится фестиваль «Ретростиль». Гостей ждет дефиле, на котором будут представлены наряды моды 60-х и 70-х годов.

Пройтись по подиуму смогут дети и их родители, участники творческих коллективов, ученики театральных студий и художественных школ. Чтобы поучаствовать в показе, необходимо подобрать винтажный костюм, выбрать номинацию, заполнить заявку и отправить ее до 2 сентября.

Кроме того, в тот же день можно оказаться на ассамблее Петра I. В саду имени Баумана пройдет праздник в стиле светских развлечений начала XVIII века, который посвятят 350-летию со дня рождения первого русского императора.

В течение дня перед гостями будут выступать коллективы, которые исполнят музыку разных направлений — от классики до джаза. Посетителям представится возможность поучаствовать в исторических играх, послушать стихи, посетить презентации книг о том времени.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте. Классическую музыку можно будет послушать в музее-заповеднике «Царицыно».

Например, 4 сентября в музыкальной гостиной Большого дворца состоится концерт «Я помню чудное мгновенье». Начало концерта — в 14:00, билеты можно приобрести онлайн, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого туристический портал Discover Moscow в честь Дня российского кино подготовил подборку кинотеатров, где показывают фильмы культовых режиссеров.