Захарова назвала причину приостановки выдачи биометрических загранпаспортов

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Консульский департамент МИД России временно приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения в связи с проведением технических работ. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

— Загранпаспорта на пять лет того образца, который для нас с вами является традиционным, — и выдавались, и выдаются, и заявления на их выдачу принимаются. Речь идет исключительно о временных, технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних, — сказала дипломат.

Она уточнила, что технологический прогресс требует иногда «перезапускать систему». Все детали можно выяснить на портале консульского департамента министерства, отметила Захарова в эфире «России 1».

26 августа консульский департамент МИД России по техническим причинам временно приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов, которые содержат электронный носитель информации.

Уточняется, что оформление документов сроком на пять лет продолжится без изменений. О возобновлении работы выдачи паспортов со сроком 10 лет будет сообщено дополнительно.