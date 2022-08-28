Незначительное ухудшение состояния воздуха зафиксировали в ряде районов Москвы

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Кратковременное превышение допустимых значений концентрации загрязняющих веществ в воздухе было зафиксировано днем 28 августа в ряде районов Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.

— Обнаруженные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, за исключением кратковренных (до 20 минут), незначительных (до 1,5 ПДК) превышений предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе, связанные с неблагоприятными метеорологическими условиями, — говорится в сообщении.

При этом за сутки показатели остались в норме, подчеркнули в ведомстве. Так, незначительные превышения были зарегистрированы в 9 точках: улицы Новопесчаная и Киевская, Графский переулок, улицы Шереметьевская и Молостовых, Волгоградский проспект, улицы Введенского и Алма-Атинская, поселок Воскресенское, а также деревня Ямонтово.

Усиленный контроль за уровнями загрязняющих веществ в воздухе Москвы будет продолжен ведомством до нормализации обстановки во всех округах, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «Вечерней Москве», что поступление смога в столичный регион из Рязанской области, где локализованы очаги горения, прекратится с приходом холодного циклона в Москву.

По словам эксперта, после 20 дней «засухи» в городе, когда не выпало ни капли осадков, Москва в ближайшие дни погрузится в настоящую осень. И резкое похолодание позволит уменьшить поступление опасных выделений с юго-востока.