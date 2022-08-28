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«Циклоническая депрессия»: метеоролог Тишковец рассказал, когда смог уйдет из Москвы

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Город
«Циклоническая депрессия»: метеоролог Тишковец рассказал, когда смог уйдет из Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Поступление смога в столичный регион из Рязанской области, где локализованы очаги горения, прекратится с приходом холодного циклона в Москву. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, после 20 дней «засухи» в городе, когда не выпало ни капли осадков, Москва в ближайшие дни погрузится в настоящую осень. И резкое похолодание позволит уменьшить поступление опасных выделений с юго-востока:

— Несмотря на затянувшуюся засуху, уже с 29 августа столичный регион окажется в циклонической депрессии, ожидаются скоротечные грозовые дожди в дневные и вечерние часы. Температурные показатели резко упадут до 14–19 градусов ночью и до 26 градусов днем.

В дальнейшие дни погодные условия будут ухудшаться, а количество осадков — увеличиваться. Эксперт отметил, что поступление ядовитых выбросов и их дальнейшее перемещение со стороны Рязанской области в Москву начнут уменьшаться уже с 29 августа в связи с дождями, которые очистят столичное небо.

Между тем семь метеостанций зафиксировали рост смога утром 28 августа в столичном регионе. Как сообщил Тишковец, в связи с этим видимость в Наро-Фоминске, Серпухове и Дмитрове не превышает четырех километров, в Коломне — 5,5 километра, в Домодедове — 4,6 километра.

При этом видимость ухудшилась на юге столицы, на юго-западе, в районе Коньково, и на востоке — в районах Новокосино и Перово. Однако днем с усилением ветра концентрация канцерогенов в воздухе будет сокращаться.

28 августа в городе все еще сохраняется запах гари, который появился вечером днем ранее. При этом в центре города наблюдается легкая дымка, а в воздухе ощущается легкая взвесь. В связи с этим в столичном регионе до вечера 29 августа продлен «оранжевый» уровень опасности.

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