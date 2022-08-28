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Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Дмитровском шоссе

Елена Самойлова
Иссалина Аюпова

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Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Дмитровском шоссе
Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 99к1 Карта всех событий

На перекрестке Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».

Уточняется, что за рулем автомобиля Hyundai находилась девушка. По предварительным данным, она наехала на мужчину, управлявшего мотоциклом.

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Дмитровском шоссе Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва

Инцидент произошел около дома № 99 на Дмитровском шоссе. Пострадавший жив, но ему понадобилась медицинская помощь в связи с травмой ноги.

28 августа на 50-м километре МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова столкнулись четыре машины. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.

До этого на Симферопольском бульваре произошло столкновение двух автомобилей премиум-сегмента. Участниками аварии стали автомобили марок Ferrari и Lexus. Находящиеся на месте очевидцы сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.

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