Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Дмитровском шоссе

Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 99к1 Карта всех событий

На перекрестке Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».

Уточняется, что за рулем автомобиля Hyundai находилась девушка. По предварительным данным, она наехала на мужчину, управлявшего мотоциклом.

Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва

Инцидент произошел около дома № 99 на Дмитровском шоссе. Пострадавший жив, но ему понадобилась медицинская помощь в связи с травмой ноги.

28 августа на 50-м километре МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова столкнулись четыре машины. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.

До этого на Симферопольском бульваре произошло столкновение двух автомобилей премиум-сегмента. Участниками аварии стали автомобили марок Ferrari и Lexus. Находящиеся на месте очевидцы сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.