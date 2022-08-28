Кириенко заявил о необходимости изменить закон об авторских правах

Фото: Пресс-служба Совфеда

России придется изменить законодательство о правах на интеллектуальную собственность. Об этом заявил первый замглавы АП Сергей Кириенко в воскресенье, 28 августа.

— Неизбежно в связи с уходом с рынка большого количества западных держателей интеллектуальных прав правила все равно придется менять. У нас нет вариантов, — сказал чиновник.

При этом Кириенко задался вопросом о том, как провести изменения так, чтобы не нарушить баланс творческого сообщества, передает РИА Новости.

Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов заявил «Вечерней Москве», что кинотеатры, показывающие голливудские фильмы, нарушают международное авторское право, но обходят отечественное законодательство.

При этом в ближайшем будущем прокат фильмов, ушедших из страны студий, скорее всего, легализуют, считает он. Некоторые отечественные кинотеатры и сети начали показывать продукцию ушедших из страны компаний.

По словам собеседника «ВМ», с точки зрения международного права это незаконно, потому что нарушаются авторские права. Однако российские надзорные органы могут закрыть на это глаза, так как «западные партнеры» в ходе санкционной войны также нарушают права россиян.