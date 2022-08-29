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Западные страны не способны выйти победителями из кризиса на востоке Украины. Об этом говорится в воскресном материале издания The National Interest.

По словам обозревателя этого издания Рамзи Мардини, государствам придется смириться с «жесткой и неудобной правдой». Он подчеркнул, что западным странам никогда не удастся поколебать решимость РФ по отношению к украинскому кризису.

Аналитик напомнил, что положение украинских сил на фронте с каждым днем становится все плачевнее. Кроме того, при любом варианте урегулирования «отвергнуть условия Москвы» будет очень трудно, пишет РИА Новости со ссылкой на слова журналиста.

— Ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду: решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада, — подчеркнул Мардини.

В минувшее воскресенье, 28 августа, британские журналисты со ссылкой на источник в местном Минобороны написали, что финансовые ресурсы Великобритании для оказания военной помощи Украине закончатся до конца 2022 года.