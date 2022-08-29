«Должны понести наказание»: Соседов высказался о судьбе артистов, покинувших Россию

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Некоторые артисты, которые решили покинуть территорию России этой весной, начали возвращаться в эфиры отечественного телевидения. «Вечерняя Москва» обсудила с музыкальным критиком, какова судьба вернувшихся на Родину звезд и найдется ли для них работа.

По мнению музыкального критика Сергея Соседова, у тех артистов, которые покинули страну, не должно быть возможности выступать на телевизионных эфирах.

— Прежде всего, они должны понести моральное наказание за свои решения. Наказать их по закону сложно, хотя те, кто высказывались против действий армии, могут понести и уголовное наказание, — подчеркнул Соседов.

Музыкальный критик добавил, что подобные выходки «псевдозвезд» возникают из-за пресыщенности, поэтому необходимо закрыть для них дорогу на телевидение, чтобы спустить их с небес на землю.

— Хотелось бы, чтобы работа на телевидении стала для них недоступна, хотя бы на какое-то время. Они должны понимать, что за сказанное они должны расплатиться, потому что нельзя говорить все, что вздумается, прикрываясь свободой слова, а они считают, что им все дозволено, — поделился собеседник «ВМ».

Соседов также отметил, что эти артисты должны помнить, что известность, успех и талант — это не вседозволенность, а ответственность, поэтому нужно спросить с них за все принятые решения.

Кроме того, эксперт предположил, что некоторые артисты не пропадут в России, однако их деятельность ограничится мелкими корпоративами и мероприятиями.