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В Минздраве рассказали о нюансах ревакцинации для пожилых россиян

Егор Провоторов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
В Минздраве рассказали о нюансах ревакцинации для пожилых россиян
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

При вакцинации и повторной прививке от коронавирусной инфекции существуют определенные противопоказания, при этом о них знают только немногие граждане страны. При получении дозы любого препарата нужно понимать, могут ли возникнуть аллергические реакции на какие-либо компоненты препарата. Если на первый укол уже отмечалась негативная реакция, то ревакцинации можно будет избежать.

Источник издания PRIMEPRESS в Минздраве сообщил, что также есть разделения по вощрасту и наличию разных состояний у человека. К примеру, россиян старше 60 лет в настоящее время снова вакцинируют, однако им нельзя ставить вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н». Также им запрещено ставить назальную форму вакцины «Спутник V». Беременным запрещено вакцинироваться «Спутником Лайт» и версией вакцины для подростков.

В момент вакцинации у гражданина не должно быть никаких инфекционных заболеваний, повышенной температуры, а также обострения каких-либо хронических заболеваний.

Неделю назад директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в будущем возможно появление новой, более тяжелой мутации коронавирусной инфекции.

Пожилые люди Вакцинация Коронавирус ревакцинация
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