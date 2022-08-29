Смертность из-за COVID-19 в мире опустилась до минимума с начала июля

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Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю впервые с конца июля нынешнего года оказалось меньше пяти миллионов. За минувшие семь дней COVID-19 был диагностирован у 4,3 миллиона человек, что почти на 20 процентов меньше, нежели за предыдущий аналогичный период, и на 40 процентов ниже показателей в начале августа.

Как следует из подсчетов ТАСС, заболеваемость коронавирусом снижается пятую неделю подряд. За семь дней из-за коронавируса скончались более 13,2 тысячи человек, что на четыре тысячи меньше, нежели за неделю до этого, и является минимумом с начала июля.

В минувшее воскресенье, 28 августа, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн летальность от коронавируса в мире уменьшилась в 15 раз.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире составляет более 600 миллионов. Более половины всех случаев ковида приходится на восемь стран, среди которых США, Индия, Франция, Бразилия, Германия, Великобритания, Республика Корея и Италия