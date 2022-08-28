Вирусолог сообщил о снижении летальности от коронавируса в мире в 15 раз

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Летальность от коронавируса в мире уменьшилась в 15 раз. Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн в воскресенье, 28 августа.

— Летальность сейчас не высокая — она где-то на уровне 0,33 процента по миру. В некоторых странах она достигает 0,1 процента. В самом начале пандемии в мире была летальность порядка 5 процентов. То есть примерно в 15 раз снизилась летальность, — пояснил он.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире составляет более 600 миллионов. Более половины всех случаев ковида приходится на восемь стран, среди которых США, Индия, Франция, Бразилия, Германия, Великобритания, Республика Корея и Италия, пишет ТАСС.

До этого сообщалось, что первый случай одновременного заражения COVID-19, ВИЧ и оспой обезьян зафиксировали у гражданина Италии. Уточняется, что 36-летний мужчина почувствовал себя плохо после возвращения из Испании, где провел девять дней.

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