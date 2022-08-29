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В России будет создана система проверки данных абонентов

Егор Провоторов
Общество
В России будет создана система проверки данных абонентов
Фото: depositphotos

Проект закона о создании единой информационной системы проверки данных абонентов прошел доработку. Об этом в понедельник, 29 августа, журналистам сообщил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По данным газеты «Известия», законопроект, который был принят в первом чтении в 2019 году, однако с тех пор не рассматривался из-за некоторых замечаний, будет снова вынесен на обсуждение осенью.

— Все замечания к законопроекту были устранены. Были вопросы у Минцифры, которое хочет, чтобы эта система была государственной, а не частной. Мы ничего против этого не имеем. Центробанк эту инициативу поддерживает, — заявил парламентарий журналистам.

По словам Аксакова, созданная в Минцифры система успешно прошла проверки и показала свою эффективность. Три года назад предлагалось, чтобы эта система была создана операторами мобильной связи, а затем кабинет министров предложил сформировать ее банкам, в настоящее время этот вопрос решен.

В середине августа в Минцифры сообщили, что запуск технологии, позволяющей проводить проверки бизнеса удаленно, запланирован на сентябрь.

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