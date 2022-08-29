Нутрициолог рассказала об опасности заморозки ягод на зиму

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Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова рассказала, как правильно заморозить сезонные ягоды летом. Она отметила, что большинство полезных веществ и питательных элементов, которые входят в состав ягод, сохраняются при заморозке.

По сравнению с термической обработкой и использованием сахара в роли консерванта, заморозка является наиболее оптимальным способом заготовки этого продукта, заметила специалист в интервью радио Sputnik.

— Если мы перетираем ягоды с сахаром, то для того, чтобы они не забродили, нужно положить достаточно много сахара, практически один к одному. Если мы варим ягоду, то утрачиваем витамин С, разрушаются многие полезные нутриенты, – подчеркнула Богданова.

Однако перед тем, как отправить ягоды в морозильную камеру, их необходимо тщательно промыть проточной водой. Очень опасно замораживать немытые ягоды, заметила эксперт. По ее мнению, в немытых ягодах может быть патогенная микрофлора, насекомые, грибки и так далее.

— Это могут быть личинки мух, пауков, которые развиваются в том числе в легочной ткани внутри человека. На ягодах могут быть экскременты животных, которые являются переносчиками опасных болезней, в том числе туберкулеза, их могли клевать голуби и другие птицы, — пояснила нутрициолог.

По словам Богдановой, дизентерия — самое безопасное, чем можно заразиться от немытых замороженных ягод.

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