Бежать от такого: профессиональный пикапер назвал самый опасный и коварный тип мужчин

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Самый коварный и опасный тип мужчин, который недостоин внимания дам, — это тот, который не умеет сдерживать данное обещание. Поступки и действия представителя сильного пола являются лучшим индикатором для характеристики его личности. А если после обещаний не следуют действия, тогда такой партнер хуже черта. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил профессиональный пикап-коуч и психолог Ярослав Слоев.

По словам специалиста, такие мужчины могут с легкостью подставить и не будут считать, что совершили нечто чудовищное:

— Распознать балабола очень легко. Если после каждого вашего слова, например, о желании получить в подарок условную сумочку от модного дома он оживляется и обещает непременно ее купить. Или пытается угождать во всем, но только на словах, часто лебезит, сыплет обещаниями без дальнейших поступков. Вывод один — перед вами пустослов.

Эксперт отметил, что женщины очень часто сталкиваются с подобным типажом. И хуже всего, когда у них возникают чувства к такому человеку:

— Нужно понять, что такие мужчины редко любят кого-то еще кроме себя. Если вы полюбите его, то в этих отношениях вы всегда будете виноваты во всем. Ведь это не его проблема, что в него влюбились, а ваша.

Как правило, такие мужчины нередко бывают альфонсами, и в них одновременно может сочетаться несколько негативных человеческих качеств:

— Это, как правило, альфонсы, пользующиеся благами, которые предоставляют им женщины. Один раз почувствовав вкус легкодоступных денег и иных привилегий от содержащей его дамы альфонс-балабол вряд ли захочет измениться ради любимой женщины. Он не будет впрягаться, думая о том, как бы ее осчастливить. Для него это противоестественно. Есть только он и его желания.

Слоев добавил: если вы обнаружили в своем спутнике подобные черты, лучше с ним расстаться, потому что «переделать его практически невозможно».

— Балабол и альфонс — это стиль жизни, который они не будут приносить в жертву ради так называемой любви. И такой партнер хуже черта.

Эксперт отметил, что такие личности используют чувства других исключительно с целью манипуляции и корысти.