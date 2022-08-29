Ефимов: Почти две тысячи рабочих мест появится в Москве благодаря трем новым производствам

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Россия, Москва, поселение Щаповское, деревня Троицкое Карта всех событий

Москва передаст столичным компаниям три земельных участка общей площадью 11 гектаров для строительства распределительного центра готовой мясной продукции и производств по выпуску мебели и специй. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На заседании Градостроительно-земельной комиссии приняты решения о выделении инвесторам земельных участков общей площадью 11 гектаров для строительства завода по изготовлению мебели, производственного комплекса по выпуску специй, а также распределительного центра готовой мясной продукции. Благодаря этому в городе появится около 1,6 тысячи рабочих мест, — отметил он.

Так, рядом с деревней Троицкое появится распределительный центр с цехом порционной нарезки, где смогут работать 1,3 тысячи человек. В Зеленограде построят завод по производству домашней мебели, на котором создадут 159 рабочих мест, а на севере Москвы возведут производственный объект пищевой отрасли.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, еще один производственный комплекс, теперь уже по изготовлению различных специй и приправ для пищевой промышленности, появится в Молжаниновском районе, что позволит создать сто новых рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на территориях всех предприятий построят примерно 60 тысяч квадратных метров недвижимости.

До этого стало известно, что столичные производители за полгода увеличили выпуск строительных материалов более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.