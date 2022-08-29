Концерты Малинина и Семенович отменили из-за завышенных цен на билеты

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Причиной отмены концертов артистов Александра Малинина и экс-солистки коллектива «Блестящие» Анны Семенович, которые должны были состояться несколько недель назад на юге России, стала слишком высокая цена на билеты. Об этом сообщило издание CTNews.

Так, Малинин должен был выступить вместе с сыном Никитой в Сочи и Геленджике, однако выступление так и не состоялось. Отмечается, что билеты не были раскуплены, так как стоимость места в 1-м ряду составила 6 тысяч рублей. В итоге желающих посмотреть концерт набралось менее трети зала.

Выступление Семенович было отменено по этой же причине. Вырученных с продажи билетов денег не хватило даже покрыть затраты на перелет звезды, отмечается в публикации.

На прошедшей неделе в Россию вернулись отечественные знаменитости Алла Пугачева и Валерий Меладзе. Певец и лидер рок-коллектива «7Б» Иван Демьян порассуждал о подобном поведении российских «возвращенцев». Музыкант отметил, что сбежавшие коллеги жили и творили в России, а затем в трудную минуту решили все же оставить родину и народ. Он призвал их извиниться перед россиянами.