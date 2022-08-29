Три человека погибли в ДТП на Братиславской улице в Москве

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Россия, Москва, Братиславская улица Карта всех событий

Три человека погибли и один получил травмы в результате ДТП на Братиславской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в понедельник, 29 августа.

Смертельная авария произошла примерно в 1:44 29 августа. Водитель автомобиля марки «Шевроле Кобальт» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и наехал на мачту городского освещения.

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— В результате ДТП 16-летняя пассажирка госпитализирована, погибли 19-летний водитель автомобиля, а также два пассажира — 40-летняя женщина и 30-летний мужчина. Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» появилась информация о том, что проезжая часть после ДТП освобождена.

До этого сообщалось о ДТП на 91 километре МКАД. Автомобиль наехал на ограждение дорожных работ. Дорожная ситуация на момент аварии была осложнена. Движение осуществлялось по двум полосам из пяти.