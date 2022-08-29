ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы по хоккею

Фото: Telegram / ХК ЦСКА Москва

Столичный хоккейный клуб ЦСКА в воскресенье переиграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» в финальном матче Кубка мэра Москвы.

Встреча на московской арене «Мегаспорт» завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу столичного клуба. У ЦСКА отличились Виталий Абрамов (16-я минута), Андрей Светлаков (22), Максим Соркин (38) и Павел Карнаухов (41). В составе пекинского клуба забитой шайбой отметился Люк Локхарт (55).

Кубок мэра Москвы проходил с 25 по 28 августа. В этом году в спортивном состязании приняли участие шесть команд: московские ЦСКА, «Спартак», «Динамо», подмосковный «Витязь», «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) и «Амур» (Хабаровск). Данный турнир проводится c 2008 года при поддержке Департамента спорта города Москвы.

В столице с 9 по 14 мая прошел Кубок мэра Москвы по бильярдному спорту. Площадкой десятого, юбилейного турнира по бильярдному спорту «Кубок мэра Москвы» выступил дворец спорта «Лужники». Организаторами соревнований выступили столичный департамент спорта, Московский союз бильярдного спорта (МСБС) и ФГБУ «Редакция «Российской газеты».