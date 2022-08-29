Рафик Загрутдинов: Съезд с МСД на Курьяновскую набережную готов на 74 процента
Специалисты завершили строительство эстакады — съезда с основного хода Московского скоростного диаметра (МСД) из области на Курьяновскую набережную на 74 процента. Об этом сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов в понедельник, 29 августа.
— Сейчас строители ведут работы по устройству монолитных железобетонных плит проезжей части пролетных строений, — добавил глава депстроя.
По его словам, эстакада возводится в рамках строительства южного участка МСД. Длина сооружения составит 582 метра, движение транспорта предусмотрено по двум полосам в каждом направлении.
Проект дороги предусматривает строительство семи эстакад, моста через Москву-реку и одного подземного пешеходного перехода у 57 дома на Каширском шоссе, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого сообщалось, что эстакада-съезд с Волгоградского проспекта на МСД в сторону Каширского шоссе построена на 74 процента. Всего город планирует возвести пять эстакад. Одна из них пройдет через Волгоградский проспект, четыре — с Волгоградского проспекта на основной ход МСД в сторону Каширского шоссе и Рязанского проспекта.