Рафик Загрутдинов: Съезд с МСД на Курьяновскую набережную готов на 74 процента

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Юго-Восточная хорда Карта всех событий

Специалисты завершили строительство эстакады — съезда с основного хода Московского скоростного диаметра (МСД) из области на Курьяновскую набережную на 74 процента. Об этом сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов в понедельник, 29 августа.

— Сейчас строители ведут работы по устройству монолитных железобетонных плит проезжей части пролетных строений, — добавил глава депстроя.

По его словам, эстакада возводится в рамках строительства южного участка МСД. Длина сооружения составит 582 метра, движение транспорта предусмотрено по двум полосам в каждом направлении.

Проект дороги предусматривает строительство семи эстакад, моста через Москву-реку и одного подземного пешеходного перехода у 57 дома на Каширском шоссе, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что эстакада-съезд с Волгоградского проспекта на МСД в сторону Каширского шоссе построена на 74 процента. Всего город планирует возвести пять эстакад. Одна из них пройдет через Волгоградский проспект, четыре — с Волгоградского проспекта на основной ход МСД в сторону Каширского шоссе и Рязанского проспекта.