Итоги акции «Ночь кино» подвели в столице

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В рамках акции «Ночь кино», которая прошла в Москве уже в седьмой раз, зрители смогли посмотреть на большом экране выдающиеся отечественные и зарубежные фильмы.

В их числе работы участников и призеров международных фестивалей, жанровые и авторские современные ленты, эксклюзивные премьеры, советская классика, знаковые документальные картины, а также популярные сериалы и короткометражные ленты. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Организаторами акции выступили «Москино» и столичный департамент культуры.

Отмечается, что «Ночь кино» открыл киноконцерт под названием «Великому сказочнику и певцу Москвы посвящается…» в честь 95-летия со дня рождения известного режиссера Эльдара Рязанова. В программе прозвучали любимые композиции из фильмов мэтра. Зрители увидели выступления Александра Олешко, Юлии Пересильд, Анастасии Макеевой, Олега Отса, Полины Лазаревой и Гии Перадзе. Они исполнили такие композиции как «Добрый вечер», «Любовь-забава», «Мне нравится…», «У природы нет плохой погоды», «Со мною вот что происходит» и другие.

Всего в рамках акции состоялось более 360 мероприятий, которые посетили более 22 тысяч человек. Показы и концерты прошли на более чем 120 городских площадках: кинотеатрах, библиотеках, культурных центрах, театрах, парках и музеях, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что туристический сервис Russpass в честь Дня российского кино подготовил подборку мест съемок популярных российских и советских фильмов.