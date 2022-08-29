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Из каникул в обычную жизнь: психолог рассказала, как безболезненно подготовить ребенка к школе

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Из каникул в обычную жизнь: психолог рассказала, как безболезненно подготовить ребенка к школе
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Переход от каникул к учебному году должен быть как можно более плавным. Кроме того, в последние дни перед началом учебы ребенок не должен испытывать стресс. Такими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась семейный психолог Наталья Панфилова.

Эксперт отметила, что существует несколько правил, которые помогут облегчить переходный период.

— Во-первых, не нужно планировать возвращение ребенка из отпуска прямо перед первым сентября. Ребенок должен привыкнуть к мысли, что он возвращается в обычную жизнь. Если есть возможность, он должен встретиться со своими одноклассниками, с которыми общается в школе. Может быть, пригласить их в гости, — посоветовала Панфилова.

Можно также устроить проводы лета: отправиться на природу и разговаривать там с ребенком не про школу, а про переход от лета к осени, рекомендовала психолог.

В последние дни августа ребенок не должен испытывать стресс, уверена собеседница «ВМ».

— Если родители приезжают за два дня до начала учебного года и за это время покупают школьные принадлежности, они нервничают и решают все в последний момент. Это транслируется ребенку, и он воспринимает школу как сущее наказание. У него появляется неприятие к школе. Насколько это возможно, нужно стараться не оставлять свои дела на последний день и не мучить ребенка долгими хождениями по магазину, чтобы переход к осени был более плавный, — порекомендовала психолог.

То же самое касается режима сна, уверена Панфилова. Благодаря ранним закатам в конце августа ребенка гораздо легче уложить в постель, чем в начале лета. Если дать ребенку больше двигательной активности перед школой, но при этом ложиться и вставать раньше, переход будет плавным, резюмировала собеседница «ВМ».

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