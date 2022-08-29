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Две торговых тележки в столичном парке Дружбы отдадут в аренду

Георгий Соланович
Город
Две торговых тележки в столичном парке Дружбы отдадут в аренду
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, парк Дружбы Карта всех событий

Москва выставила на торги два мобильных объекта площадью 2,5 квадратных метра, предназначенных для продажи собственных товаров в столичном парке Дружбы. Об этом сообщил глава городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в понедельник, 29 августа.

По его словам, заявки на участие в торгах уже принимаются, подать их можно до 2 сентября включительно. Электронные аукционы пройдут 7 сентября на электронной торговой площадке «Росэлторг».

— В теплый период, с мая по октябрь, объекты могут быть использованы для торговли мороженым, прохладительными напитками и кукурузой. Права на ведение торговой деятельности в тележках будут реализованы среди представителей малого и среднего бизнеса, договоры с которыми заключат на пять лет, — заявил Щербаков.

Победители аукциона должны оформить тележки в едином стиле. Точка для продажи мороженого будет выполнена в голубом цвете, а для кукурузы — в желтом, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на городские торги по продаже выставили 25 помещений в центре столицы.

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