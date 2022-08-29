Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в начале осени

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Календарная осень в Санкт-Петербурге начнется с похолодания, северного ветра и дождей. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов.

Он сообщил, что характер погоды начнет меняться 30 августа. Петербуржцев ждет похолодание и осадки в виде дождей.

— Зарядят дожди, и осень ворвется на берега Финского залива. 1 сентября в Санкт-Петербурге совсем непраздничная погода: облачно, временами дождь, северный ветер и с утра только невзрачные плюс 10, а днем плюс 12-14, — отметил Шувалов в комментарии «Невским новостям».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее сообщил, что северо-восточные ветры принесут в Санкт-Петербург холодный воздух из Баренцева моря. Погода в конце лета станет преимущественно облачной с небольшими, но продолжительными дождями, передает Nation News.

Предстоящая неделя в Москве станет переходным этапом между летом и «дремучей осенью». Столица с 29 августа все дальше будет погружаться в холодный циклон с дождями и грозами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.