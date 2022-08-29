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«Монстры»: Михалков оценил выступления Хаматовой, Белого и Петрушевской в Латвии

Анастасия Колоскова
Общество
«Монстры»: Михалков оценил выступления Хаматовой, Белого и Петрушевской в Латвии
Фото: roscongress / Михаил Киреев

Известный российский режиссер Никита Михалков прокомментировал выступление кабаре, которое создали в Латвии уехавшие из России актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый, а также сценарист и драматург Людмила Петрушевская.

— Я, кстати, посмотрел спектакль Хаматовой, Белого и Петрушевской. На мой взгляд, это не талантливо. Я не вижу смысла сейчас осуждать. Но хотел бы чтобы их места заняли молодые, талантливые… Чтобы их не занимали эти монстры, — передает слова режиссера MK.ru.

23 августа сообщалось, что телеведущий Максим Галкин, актрисы Чулпан Хаматова и Юлия Ауг возглавили список артистов, выступивших против специальной военной операции на Украине. Перечень наиболее навредивших России звезд составил политолог Александр Нетесов.

Хаматова переехала в Латвию на ПМЖ. Актриса также заявила, что готова отказаться от звания народной артистки РФ, так как этот статус является «бредятиной».

Позже стало известно, что фильм режиссера Яны Климовой-Юсуповой «Просточеловек», в котором снялась актриса Чулпан Хаматова, сняли с проката в России.

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