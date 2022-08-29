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Грузовик загорелся на МКАД

Степан Жирнов
Происшествия
Грузовик загорелся на МКАД
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, МКАД, 17-й километр Карта всех событий

На Московской кольцевой автодороге загорелся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 29 августа.

Пожар произошел на внешней стороне 17-го километра МКАД, у развязки с улицей Капотня. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Движение на участке затруднено по трем полосам из шести, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Другой автомобиль загорелся в среду, 24 августа. Произошел пожар на 77-м километре МКАД.

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