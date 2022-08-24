Автомобиль загорелся на 77-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 77-й километр Карта всех событий

Возгорание автомобиля произошло на 77-м километре МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 24 августа.

Инцидент случился в районе Северо-восточной хорды, на месте происшествия работают оперативные службы города. На данный момент пожар уже потушен, однако движение на участке затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще один автомобиль загорелся на проспекте Мира 21 августа. На месте происшествия работали оперативные службы города.

В конце апреля газовый баллон емкостью в один литр взорвался в автомобиле на юго-востоке Москвы. В результате случившегося пострадал водитель машины.