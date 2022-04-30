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Водитель пострадал в результате взрыва газового баллона в машине в ЮВАО

Полина Долганова
Происшествия
Водитель пострадал в результате взрыва газового баллона в машине в ЮВАО
Фото: Вечерняя Москва

Газовый баллон на один литр взорвался у водителя автомобиля на юго-востоке Москвы. Об этом в субботу, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В результате случившегося водитель машины пострадал.

29 марта в столице обнародовали статистику по количеству дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за последние пять лет. Уточняется, что за этот период количество очагов аварийности в Москве ежегодно сокращалось.

С 21 по 27 марта в ДТП пострадал 141 человек, в том числе 13 детей в возрасте до 16 лет. В общей сложности на столичных дорогах на минувшей неделе зарегистрировано 127 аварий, в них погибло пять человек.

Автомобили Взрывы Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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