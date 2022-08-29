Аналитик пояснил, может ли Россия остановить поставки газа в Европу на год

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов пояснил, может ли Россия остановить поставки газа в Европу на год.

По мнению специалиста, сложно произвести точные расчеты и определить, как это отразится на бюджете страны.

— Определить это технически невозможно. Можно предположить, что, если вдруг все перестанут дышать, мы сможем сохранить кислород. Здесь такой же уровень экспертизы. Если представить, что вдруг перекрыть газ Европе, то экономика не пострадает, я не соглашусь с этим. Все зависит от того, о каком уровне жизни мы говорим, — пояснил он в комментарии ФАН.

По его словам, в случае прекращения поставок углеводородов в Европу российский бюджет потеряет большую сумму денег.

Ранее экономист по развивающимся рынкам Лиам Пич высказал мнение, что правительство России способно перекрыть поставки газового топлива в Евросоюз на год, не навредив при этом собственной экономике, передает «Царьград».

До этого Bloomberg сообщил, что Германию ждет сильное понижение промышленных показателей и волнения в обществе из-за роста цен на энергоносители на фоне сокращения поставок газа из России.