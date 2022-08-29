Около 100 тысяч человек купили туры по России с кешбэком

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Около 100 тысяч человек купили осенне-зимние туры по России с кешбэком с момента старта программы 25 августа. Об этом сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в понедельник, 29 августа.

— Туристический кешбэк стартовал очень активно. За первые дни программой воспользовались порядка 100 тысяч человек. Люди приобрели туров и забронировали гостиниц на более чем 2,5 миллиарда рублей. Кешбэк (сумма, которая напрямую возвращается на карточки туристам) составил около 500 миллионов рублей, — написала Догузова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что с 25 августа продажи у туроператоров выросли в 2,5 раза. Чаще всего путевки покупались в Сочи, Краснодарский край, Кавминводы, Подмосковье, Казань, Дагестан, Калининград, Крым, Башкирию и на Алтай.

Новый этап программы туристического кешбэка, благодаря которой путешественники смогут вернуть 20 процентов от стоимости своей поездки по России, стартовал на прошлой неделе. «Вечерняя Москва» разобралась в том, как это работает.