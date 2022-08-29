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Спрос на товары для домашних заготовок вырос в России

Ирина Игнатенко
Общество
Спрос на товары для домашних заготовок вырос в России
Фото: depositphotos

Спрос на товары для домашних заготовок в августе нынешнего года вырос на 124 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров после анализа данных о заказах банок, крышек и необходимых для консервации ингредиентов.

Аналитики сообщили, что для заготовок чаще всего покупают литровые банки, за ними идут небольшие объемы — по 450 и 250 мл. А классические трехлитровые банки россияне закупают гораздо реже.

Эксперты также сравнили цены на необходимые для консервации ингредиенты в магазинах по всей России. Заготовка банки огурцов объемом один литр обойдется в августе этого года в среднем в 86 рублей, а помидоров — в 99 рублей.

Для консервирования огурцов необходимы банка, крышка, соль, чеснок, укроп, перец горошком, лавровый лист, уксус и сами огурцы. Если у семьи есть огород и они выращивают овощи, то литровая банка солений обойдется примерно в два раза дешевле. Чтобы законсервировать помидоры, потребуются также банка с крышкой, соль, сахар, чеснок, укроп, перец горошком, лавровый лист, уксус и помидоры. Владельцам собственного урожая томатов в этом случае удастся сэкономить 59 рублей, передает Life.ru.

День сбора диких трав, 21 августа, открывает неделю заготовки растений. Что стоит собрать впрок, рассказал биолог Михаил Краснов.

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