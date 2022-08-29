Диетолог Гинзбург назвал полезные свойства черемухи

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Свежие и сушеные ягоды черемухи обладают целым спектром полезных свойств. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

— Черемуха отличается большим содержанием никотиновой кислоты, это важно для сосудов и сосудистой стенки, ягода убережет от атеросклероза, способствует укреплению сосудов, — отметил он.

По словам врача, употребление черемухи за счет содержания в ней дубильных веществ улучшает работу кишечника. Кроме того, ягода уничтожает живущие в кишечнике бактерии, добавил он.

Также антиоксиданты в составе черемухи способствуют скорейшему заживлению ран и язв в ротовой полости. Кроме того, она является общеукрепляющим средством, которое замедляет старение и служит профилактикой появления раковых опухолей. При этом полезные свойства ягоды сохраняются при ее высушивании, пояснил диетолог.

Гинзбург предупредил, что давать черемуху детям до трех лет следует с осторожностью, так как малыши могут подавиться косточкой и испугаться вяжущего ощущения во рту, передает «Газета.ру».

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