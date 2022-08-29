Андрей Бочкарев: Самый длинный эскалатор на станции «Сокольники» БКЛ прошел испытания

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

Специалисты успешно завершили испытания самой длинной эскалаторной ленты на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ), которая соединяет платформу с кассовым залом. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На данный момент строителям осталось произвести обкатку двух из пяти эскалаторов в вестибюле № 1. Полное завершение испытательных работ на подъемных механизмах станции планируется к концу текущего месяца, — рассказал он.

По словам заммэра, протяженность эскалатора составляет 15 метров.

Бочкарев отметил, что на станции «Сокольники» будет два подземных вестибюля, которые расположатся под Сокольнической площадью. Через первый будет осуществляться пересадка на одноименную станцию Сокольнической линии и выход к Русаковской улице, через второй — на Песочную улицу и к парку «Сокольники».

Глава строительного комплекса уточнил, что в общей сложности на станции смонтировано 16 подъемных механизмов. Из них десять — в вестибюле № 1 и шесть — в вестибюле № 2. Он уточнил, что их подъем варьируется от 7,4 до 15 метров. На станции также установлено пять лифтов для удобства маломобильных пассажиров, два из которых будут вести из кассового зала сразу на платформу, добавил заммэра.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков пояснил, что на станции продолжаются архитектурно-отделочные работы. Специалисты завершают укладку гранитной плитки и монтаж декоративных панно в галерее станции.

— К окончанию подходят отделочные работы в технических помещениях, на платформенном участке архитектурная отделка выполнена на 90 процентов, общая площадь которой достигла 28 157 метров, — рассказал он.

По словам Жукова, в настоящее время активно идут пусконаладочные работы инженерных систем на станционном комплексе.

До этого Бочкарев сообщил, что монтаж металлических арок-порталов, которые являются главными архитектурными элементами станции «Рижская» Большого кольца метро, выполнен более чем наполовину.