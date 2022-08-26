Андрей Бочкарев: Арки-порталы на станции «Рижская» БКЛ смонтированы более чем наполовину

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Россия, Москва, метро Рижская Карта всех событий

Монтаж металлических арок-порталов, которые являются главными архитектурными элементами станции «Рижская» Большого кольца метро, выполнен более чем наполовину. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 26 августа.

— Арки-порталы из нержавеющей стали являются основным художественным элементом станции. Восемь пилонов расположатся с двух сторон центрального зала, связывая его с платформами. Каждый из них будет подсвечен расположенными на кромках светодиодами, — пояснил Бочкарев.

По его словам, также проводится установка металлозонтов, которые характеризуются как декоративный, так и гидрозащитный функционал.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект», генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро инжинирингового холдинга Юрий Кравцов подчеркнул, что специалисты уже приступили к обкатке и грузовым испытаниям эскалаторов, связывающих вестибюль станции с платформой.

При этом он указал, что четыре 95-метровых подъемных механизма являются одними из самых длинных в московском метро и достигают отметки 63 метра, отметил Кравцов. В данный момент, как уточняется, специалисты продолжают благоустройство территорий рядом со строящейся станцией.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что архитектурно-отделочные работы на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы «Рижская» выполнены на 80 процентов.