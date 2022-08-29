Двух наркодиллеров задержали в ТиНАО

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В Новой Москве задержали двух наркодиллеров. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в понедельник, 29 августа.

По ее словам, злоумышленников задержали в поселении Десеновское. Ими оказались 31-летний и 26-летний приезжие мужчины. При обыске у них обнаружили по 30 свертков с наркотиками. Суммарная масса запрещенного вещества составила 120 граммов. Экспертиза показала, что обнаруженный наркотик — производная от N-метилэфедрона.

По данным следствия подозреваемые собирались продать эти запрещенные вещества.

По факту преступления возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Злоумышленников заключили под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Еще одного наркоторговца задержали в Новой Москве. Об этом стало известно в понедельник, 29 августа. Из тайников злоумышленника изъяли больше 15 килограмм наркотиков.