Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Двух наркодиллеров задержали в ТиНАО

Степан Жирнов
Происшествия
Двух наркодиллеров задержали в ТиНАО
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

В Новой Москве задержали двух наркодиллеров. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в понедельник, 29 августа.

По ее словам, злоумышленников задержали в поселении Десеновское. Ими оказались 31-летний и 26-летний приезжие мужчины. При обыске у них обнаружили по 30 свертков с наркотиками. Суммарная масса запрещенного вещества составила 120 граммов. Экспертиза показала, что обнаруженный наркотик — производная от N-метилэфедрона.

По данным следствия подозреваемые собирались продать эти запрещенные вещества.

По факту преступления возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Злоумышленников заключили под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Еще одного наркоторговца задержали в Новой Москве. Об этом стало известно в понедельник, 29 августа. Из тайников злоумышленника изъяли больше 15 килограмм наркотиков.

Новая Москва Москва Наркотики Уголовные дела Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте