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Более тысячи маршрутов будет обслуживать «Мострансавто» в течение пяти лет

Ирина Игнатенко
Общество
Более тысячи маршрутов будет обслуживать «Мострансавто» в течение пяти лет
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В рамках пятилетних контрактов «Мострансавто» обеспечено работой по обслуживанию более 1,2 тысячи маршрутов в Подмосковье. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Смирнов.

— Сейчас мы обеспечены работой по обслуживанию более чем 1,2 тысячи маршрутов на пять лет вперед, — сообщил он в комментарии РИАМО.

Он также рассказал, что компания регулярно получает запросы от жителей региона по изменениям в маршрутной сети. Она регулярно изменяется и в перспективе будет продолжать развиваться.

Также предприятие принимает комплекс мер, который помогает избежать дублирования маршрутов. При этом меняется расписание, количество и вместимость ТС. Так, например, у многих пригородных маршрутов в схеме движения есть остановки рядом с железнодорожными станциями, и компания намерена синхронизировать расписание автобусов с прибытием электропоездов.

Ранее в Минтрансе Подмосковья отметили, что новые автобусы вышли вместо старых на один из самых протяженных маршрутов № 392 Королев (ул. Силикатная) — Москва (а/с ВДНХ) в Королеве, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал АО «Мострансавто» 110 новых автобусов. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

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