Восемь человек погибло на дорогах столицы за неделю

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Москвы

В ДТП на дорогах столицы за неделю погибло восемь человек. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Статистику подсчитали за период с 22 по 28 августа 2022 года. Всего за отчетный отрезок зарегистрировали 159 аварий, в которых восемь человек погибло и 181 получил ранения. Среди пострадавших — 24 ребенка младше 16 лет.

Среди ДТП больше всего столкновений транспортных средств — 72 случая. 49 ДТП — наезды на пешеходов, из них почти половина произошла на пешеходных переходах.

С участием мотоциклов сотрудники ГАИ зафиксировали 28 аварий, с велосипедами — восемь.

Наиболее опасным днем сотрудники Госавтоинспекции назвали пятницу, ведь именно в этот день зафиксировали 40 ДТП. Меньше всего аварий случилось в субботу — всего 14.

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Также специалисты ГАИ подсчитали количество задержанных водителей за вождение в нетрезвом виде. За отчетный период таких набралось 463 человека, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспеция Москвы».

В ночь с воскресенья на понедельник, 29 августа, на Братиславской улице автомобиль врезался в фонарный столб. Погибло три человека, одна девушка госпитализирована.