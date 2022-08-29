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Стоматолог рассказал, как часто необходима профессиональная чистка зубов

Ирина Игнатенко
Общество
Стоматолог рассказал, как часто необходима профессиональная чистка зубов
Фото: shutterstock

Врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов рассказал, как часто нужно проходить профессиональную чистку зубов.

— Профессиональная чистка зубов проводится врачом-стоматологом раз в полгода или в год, в зависимости от состояния полости рта и индекса гигиены пациента, — отметил он в комментарии aif.ru.

Врач добавил, что состояние полости рта человека зависит от качества чистки зубов, рациона человека, наличия вредных привычек.

Антонов добавил, что при правильном подборе зубной щетки, пасты, качественной чистке человек может избежать образования налета и даже обойтись без профессиональной чистки. Врач посоветовал обязательно полоскать рот чистой водой, вычищать межзубные промежутки после каждого приема пищи.

Новые технологии в стоматологии появляются почти каждый день, поэтому с каждым годом новинок становится все больше и больше. Главный врач одной из московских стоматологических клиник Юлия Тарасова рассказала «Вечерней Москве», какие современные методики и материалы применяются сегодня в стоматологии и позволяют добиваться по-настоящему успешных результатов лечения.

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