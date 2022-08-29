Стоматолог рассказал, как часто необходима профессиональная чистка зубов

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Врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов рассказал, как часто нужно проходить профессиональную чистку зубов.

— Профессиональная чистка зубов проводится врачом-стоматологом раз в полгода или в год, в зависимости от состояния полости рта и индекса гигиены пациента, — отметил он в комментарии aif.ru.

Врач добавил, что состояние полости рта человека зависит от качества чистки зубов, рациона человека, наличия вредных привычек.

Антонов добавил, что при правильном подборе зубной щетки, пасты, качественной чистке человек может избежать образования налета и даже обойтись без профессиональной чистки. Врач посоветовал обязательно полоскать рот чистой водой, вычищать межзубные промежутки после каждого приема пищи.

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