Путин назвал исламские государства традиционными партнерами России

Фото: Администрация президента РФ

Государства исламского мира являются традиционными партнерами России в решении многих вопросов региональной и глобальной повестки дня, а также в усилиях по построению справедливого и демократического миропорядка. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по случаю открытия в Казани Глобального молодежного саммита в понедельник, 29 августа.

— Государства исламского мира являются нашими традиционными партнерами в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, в усилиях по построению более справедливого, демократического миропорядка. Важно, что к столь конструктивному многоплановому взаимодействию все более активно привлекается молодежь, — заявил Путин.

По его словам, тот факт, что молодежный саммит проходит в Казани, еще раз подтверждает высокий уровень отношений России с исламским миром.

Он также выразил уверенность в том, что сотни делегатов молодежных организаций из десятков стран исламского мира в рамках саммита проведут содержательные дискуссии и наметят перспективные проекты взаимного сотрудничества во многих сферах общественной жизни.

Кроме того, российский лидер выразил надежду на то, что встреча в Казани послужит упрочнению взаимопонимания и доверия между народами стран-участников, отмечается на сайте Кремля.

26 августа Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».