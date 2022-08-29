Ученые выяснили, как продлить молодость девушек

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Регулярная физическая активность может изменить биологический возраст женщины на несколько лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования российских ученых под руководством профессора Иркутского национального исследовательского технического университета Михаила Колокольцева.

— По результатам этой работы доказано, что физическая активность, даже в таких незначительных объемах, как 150 минут в календарную неделю, положительно влияет на компонентный состав тела и процессы старения женского организма — отметил директор Высшей школы физической культуры и спорта БФУ имени И. Канта Денис Воронин.

Ученые обследовали более 500 студенток 18-19 лет. Они установили, что у 74,4 процента девушек, чья физическая активность превышала 150 минут в неделю имели замедленный тип скорости старения организма. При этом у них наблюдалось наибольшее содержание мышечной массы (41,7 процента) и наименьшее количество жировой массы (12,3 процента). Биологический возраст активных девушек был в среднем на 1,7 года меньше прописанного в паспорте.

По словам авторов исследования, в перспективе планируется разработка рекомендаций для улучшения физического состояния девушек студенческого возраста, отдельные из которых закрепят в законодательных актах в сфере образовательной деятельности, передает РИА Новости.

До этого диетолог Михаил Гинзбург назвал пять продуктов, которые замедляют старение. К ним врач отнес восточные специи и пряные травы, овощи и ягоды, жирную рыбы, крупы и кисломолочные продукты.