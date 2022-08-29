Ученые выяснили, как продлить молодость девушек
Регулярная физическая активность может изменить биологический возраст женщины на несколько лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования российских ученых под руководством профессора Иркутского национального исследовательского технического университета Михаила Колокольцева.
— По результатам этой работы доказано, что физическая активность, даже в таких незначительных объемах, как 150 минут в календарную неделю, положительно влияет на компонентный состав тела и процессы старения женского организма — отметил директор Высшей школы физической культуры и спорта БФУ имени И. Канта Денис Воронин.
Ученые обследовали более 500 студенток 18-19 лет. Они установили, что у 74,4 процента девушек, чья физическая активность превышала 150 минут в неделю имели замедленный тип скорости старения организма. При этом у них наблюдалось наибольшее содержание мышечной массы (41,7 процента) и наименьшее количество жировой массы (12,3 процента). Биологический возраст активных девушек был в среднем на 1,7 года меньше прописанного в паспорте.
По словам авторов исследования, в перспективе планируется разработка рекомендаций для улучшения физического состояния девушек студенческого возраста, отдельные из которых закрепят в законодательных актах в сфере образовательной деятельности, передает РИА Новости.
До этого диетолог Михаил Гинзбург назвал пять продуктов, которые замедляют старение. К ним врач отнес восточные специи и пряные травы, овощи и ягоды, жирную рыбы, крупы и кисломолочные продукты.