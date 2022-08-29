Терапевт рассказала, как метеозависимым пережить резкий перепад температуры

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В центральной части России 2 сентября ожидается резкое похолодание. Температура воздуха опустится до 16–18 градусов. Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала «Вечерней Москве», как метеозависимым людям пережить резкий перепад температуры.

По ее словам, очень важно обратить внимание на лечение сопутствующих заболеваний, которые могут вызывать метеозависимость. К ним относятся гипертония и сахарный диабет.

— В первую очередь метеозависимым людям нужно укреплять свое здоровье. Очень важно нормализовать режим сна. Более того, если у них есть сопутствующие заболевания, которые вызывают метеозависимость, то нужно компенсировать это состояние. Стабилизация давления и уровня сахара в крови поможет легко пережить скачки температуры, — заявила Ярцева.

Многие считают, что такое состояние организма можно улучшить пищевыми добавками. Однако никакие витамины не убирают метеозависимость, предупредила терапевт.

Ранее врач-терапевт Людмила Александрова рассказала «Вечерней Москве», какие привычки и ошибки вредят здоровью в период солнечной активности. По ее словам, первая и главная ошибка, которую допускают многие в период жары, — это отказ от головных уборов.

Нежелание наносить солнцезащитный крем — еще одна распространенная ошибка, уточнила специалист. По словам Александровой, в городских условиях тоже можно обгореть и даже в пасмурную погоду, поэтому перед выходом на улицу обязательно следует наносить солнцезащитное средство.

Собеседница «ВМ» рекомендует есть легкую пищу и использовать в рационе преимущественно свежие фрукты, овощи и белковые продукты.